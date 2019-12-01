Dan 50 años de prisión a dos personas por secuestro agravado en Morelia

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2025. 50 años de prisión es la sentencia de Néstor C.B. y Jesús Adrián C.B. por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado en contra de Hugo G.J., ocurrido en octubre de 2020 en la colonia Las Margaritas de Morelia.

El juez determinó que deberán cubrir una multa de más de 347 mil 500 pesos, equivalente a 4 mil días de multa conforme al valor de la UMA vigente en la época de los hechos. Las investigaciones y pruebas desahogadas durante el juicio permitieron establecer que la víctima fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida en el municipio de Tarímbaro.

En la misma región, un juez de enjuiciamiento emitió la sentencia condenatoria de 30 años de prisión a Yonathan Noé V.B. por el homicidio calificado de Jesús Antonio M.V. en un domicilio de la colonia Eduardo Ruiz el 23 de abril de 2023.

Asimismo, en el cuaderno de antecedentes 1482/2025 seguido por el delito de fraude, se celebró un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato; se decretó el sobreseimiento del cuaderno, por ende, la libertad de Pedro Rodrigo P.T. -únicamente por este cuaderno-. La persona investigada y la víctima celebraron un acuerdo de cumplimiento inmediato, por lo que en la audiencia se entregó la cantidad de 40 mil pesos a la víctima.

En la causa penal 683/2025, se vinculó a proceso a Raúl M.A. por su probable participación en el delito de sabotaje contra Gobierno del Estado de Michoacán; se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se decretó un plazo de cierre de investigación de 3 meses, que concluye el próximo 5 de febrero de 2026. El valor de los daños descritos por concepto de reposición, reparación y mano de obra, ascienden a la cantidad de 1 millón 370 mil pesos.

Por último, un juez de oralidad penal de Morelia vinculó a proceso a Rubén A.C., Fredy Javier A. y Antonio Guillermo S. por su posible participación en el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de Rosa Elia M.P., presidenta municipal de Cuitzeo, así como de tres de sus escoltas; los hechos ocurrieron el 12 de julio de 2025, cuando las víctimas fueron agredidas con armas de fuego al salir de un evento social. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluye el 3 de enero de 2026.