"Ni un drogadicto más entre nosotros": Carlos Bautista Tafolla lanza polémico mensaje a supuesto homicida de Carlos Manzo tras su velorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 11:01:44
Uruapan, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.– El diputado local en el estado de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, generó polémica en redes sociales tras publicar un mensaje en el que responsabiliza a la familia del supuesto homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por no haberlo denunciado ante las autoridades.

En su publicación, el legislador escribió textualmente:

“Si esa familia hubiera denunciado a su perro hijo drogadicto cuando era un peligro para la comunidad, quizá hoy no estaríamos lamentando la pérdida de nuestro presidente", indicó.

"Si alguien convive con una persona que comete delitos bajo el influjo de las drogas, lo responsable es entregarla a las autoridades para garantizar la seguridad de todos", afirmó.

"Es preferible visitarlo en la cárcel y procurar su rehabilitación, que permitir que cause daño a la sociedad", aseveró.

"Ahora esa familia está condenada a vivir con la culpa de no haberlo hecho a tiempo.
Carlos Manzo siempre lo comentó y ahora más que nunca tenemos que fortalecer sus ideales. Ni un drogadicto más entre nosotros", ssentenció.

El mensaje del diputado provocó reacciones del colectivo social michoacano y mexicano, que han mostrado su indignación ante las autoridades como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes no han podido con la inseguridad.

Noventa Grados
