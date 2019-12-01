Grupo Firme canta corrido prohibido en Ciudad Juárez; Eduin Caz pidió 800 mil pesos a fan para animarse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 08:40:35

Ciudad Juárez, Chihuahua, 7 de noviembre del 2025.- Los corridos prohibidos volvieron al ojo del huracán, luego de que Grupo Firme volvió a interpretar el corrido Se fue la Pantera durante uno de sus conciertos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Un fan le pidió al vocalista Eduin Caz cantar el narcocorrido, mismo que había dejado fuera la agrupación en sus últimas presentaciones por las restricciones que han empleado los gobiernos estatales en cuanto a la narcocultura.

El momento se viralizó rápidamente a través de las redes sociales debido a la reacción del cantante, quien entre broma y broma pidió 800 mil pesos al fan para cumplirle su petición.

“Pásame los 800 mil pesos y la canto en caliente, ¿los tienes o no?", le dijo al fanático.

"Es rápido, fácil, si los tienen la canto y en caliente nos cagamos de problemas, ¿Simón? ¿Lo paga o qué?”, añadió el vocalista de Grupo Firme.

El momento generó risas y aplausos entre los asistentes, aunque al principio Eduin Caz se mostró renuente a que no podía cantar el corrido.

“No puedo, carnal; no puedo”, afirmó.

Sin embargo, momentos más tarde, los gritos del público continuaron para que cantara el corrido, por lo que al final, Grupo Firme interpretó Se fue la Pantera.

“Dando y dando, yo no los voy a pagar en caliente. Si tú vas a pagar los 800 mil pesos me aviento La Pantera. Tú sabes. Yo no los pago y si los vas a pagar en caliente como va, sácalos, sácalos, porque no voy a andar con mermas a la verg*”, dijo Caz antes de cantar el narcocorrido.

Hasta el momento se desconoce si el fan si pagó los 800 mil pesos para que la agrupación mexicana cantara el corrido prohibido.

Fue apenas el pasado mes de junio cuando Eduin Caz y Grupo Firme aseguraron que seguirían las recomendaciones de las autoridades mexicanas y dejarían de interpretar canciones que se consideren como apología al delito, situación que evidentemente ya no cumplieron.