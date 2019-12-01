Cateo fallido en el exclusivo Altozano en Morelia, Michoacán; marinos irrumpen y apuntan a niños antes de admitir que fue un error

Morelia, Mich., a 7 de noviembre de 2025.— Un fuerte operativo de la Secretaría de Marina (Semar) sorprendió la mañana de este viernes a residentes del fraccionamiento Rincón de la Montaña, en la zona de Altozano, luego de que elementos federales ingresaran a un domicilio particular como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión que, según los propios habitantes de la vivienda, habría sido ejecutada por error.

Vecinos reportaron la presencia de varias unidades oficiales y personal táctico que ingresó de manera súbita a una de las casas del fraccionamiento, generando alarma entre las familias de la zona residencial.

Los ocupantes del domicilio intervenido difundieron un mensaje en el que relatan que desconocen el motivo del operativo y aseguran que la irrupción estuvo acompañada de uso de fuerza y una amenaza directa hacia menores de edad.

“Nosotros somos las personas a donde llegaron a hacer el cateo. Al igual que ustedes, no sabemos por qué ni a quién buscaban. En el domicilio vivimos una familia de cuatro y hemos vivido aquí desde hace seis años. Muy lamentable: llegan de una manera muy agresiva y apuntando a niños y a toda la familia, para después decirnos ‘no son ustedes a quien buscamos, es una equivocación’”, señalaron los afectados.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ni estatal ha emitido una postura oficial sobre el incidente, que ha generado inquietud entre residentes de Altozano debido a la presencia inusual de la Marina en una zona habitualmente tranquila.

Fuentes consultadas señalan que la Semar habría acudido en apoyo a la cumplimentación de una orden judicial, aunque no se ha aclarado si el operativo formaba parte de una investigación mayor ni qué originó la presunta confusión en el domicilio señalado.

Los habitantes afectados evalúan presentar una queja formal por el uso excesivo de fuerza y la afectación emocional generada a los menores que se encontraban en la vivienda.

Mientras tanto, la comunidad del fraccionamiento exige una explicación clara y garantías de que no se repetirá un episodio similar.