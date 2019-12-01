Accidente automovilístico en la Siglo XXI deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 10:06:31

Pátzcuaro, Michoacán, a 7 de noviembre 2025.- Un saldo de dos personas lesionadas fue el que dejó la volcadura de un vehículo, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), a la altura del municpio de Pátzcuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 53+500 de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos y bomberos de Protección Civil quienes al arribar encontraron volcada una camioneta y dentro de esta dos personas prensadas.

Fue mediante el uso de equipo hidráulico que los socorristas lograron rescatar a los lesionados, los cuales fueron llevados a un hospital para su atención médica.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.