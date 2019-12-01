Volcadura en la autopista Siglo XXI deja una persona herida

Volcadura en la autopista Siglo XXI deja una persona herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 10:22:47
Morelia, Michoacán, 7 de noviembre del 2025.- Una persona resultó herida luego de que volcara con la camioneta en que viajaba, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la tenencia De Santiago Undameo, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

