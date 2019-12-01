Da a conocer la PROFECO que fueron clausuradas seis gasolineras en Aguascalientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 22:59:14

Aguascalientes, Aguascalientes, a 24 de agosto de 2025.- Según información de un boletín emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), realizaron el Operativo Extraordinario de Verificación en el estado de Aguascalientes.

Durante el operativo, revisaron seis gasolineras, mismas que fueron clausuras, debido a que incumplieron con el Resolutivo de Impacto Ambiental; asimismo, se inmovilizaron seis instrumentos de medición.

Las operativos de verificación se hicieron en cuatro gasolineras ubicadas en la capital del estado, una en el municipio de Jesús María y otra más en el municipio de San Francisco de los Romo.

En las clausuras, se inmovilizaron seis instrumentos de medición, cuatro de ellos en la gasolinera Servicios de Combustibles de Occidente S.A DE C.V., ubicada en la capital, al no coincidir la información declarada en bitácoras con los registros electrónicos.

También indicaron que se detectó una gasolinera que vendía litros incompletos. Se trata de la estación de servicio FHL Gasol, S.A. de C.V., también en Aguascalientes, la cual despachaba 1065.43 mililitros menos por cada 20 litros despachados, excediendo el máximo tolerado. Por ello, la PROFECO aseguró que procederá penalmente en contra de esta ante la Fiscalía General de la República.

En el municipio de Jesús María, se inmovilizó el sexto instrumento de medición de Servicio Independencia, S.A. DE C.V., por no despachar litros completos (170.53 mililitros menos por cada 20 litros suministrados).