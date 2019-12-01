Cumplen amenazas tras aparición de cartulinas y atacan con drones explosivos base policial en Ario, Michoacán

Ario, Mich., a 10 de octubre de 2025.- Una agresión con drones explosivos contra una barricada de la policía municipal, presuntamente perpetrada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sacudió la tranquilidad de la comunidad de El Abillal, en el municipio de Ario, Michoacán. El ataque dejó solo daños materiales, pero encendió las alertas sobre una posible escalada de violencia entre organizaciones criminales que operan en la región.

De acuerdo con los reportes iniciales, el objetivo del ataque era una base improvisada de elementos municipales señalados de colaborar con el presunto jefe delincuencial Juan Mondragón, alias “La Gorda”, líder local de los Caballeros Templarios. Los drones lanzaron artefactos explosivos, de los cuales uno no llegó a detonar y fue desactivado por personal especializado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Ario se ha convertido en una zona estratégica por sus rutas de trasiego y su producción agrícola, particularmente de aguacate, lo que la ha vuelto objeto de disputa entre grupos delictivos rivales.

Un día antes del atentado, el 9 de octubre, en distintos puntos del municipio aparecieron mensajes amenazantes en cartulinas fluorescentes firmadas por el CJNG, en los que el grupo criminal acusó a autoridades locales y a “La Gorda” de colusión, reafirmando así su intención de disputar el control del municipio. En dichos mensajes se advierte que las autoridades que protejan al cabecilla rival también serán objetivo de represalias.

