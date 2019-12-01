Crimen reta a nuevo jefe militar de la Tierra Caliente de Michoacán, con atentados contra Alcaldesa y excandidato, y ataque a helicóptero del Ejército

Apatzingán, Mich., a 18 de septiembre de 2025.- El crimen organizado dio una muestra de músculo en Michoacán este jueves, al atentar contra la vida de la Presidenta Municipal de Buenavista y del Secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, excandidato a diputado federal; los delincuentes, lejos de huir de las autoridades, también abrieron fuego contra un helicóptero militar.



El primer hecho tuvo lugar a espaldas de la Presidencia Municipal de Apatzingán, donde el excandidato a diputado federal Aldo Gutiérrez Aguirre, actual Secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, llegaba a sus oficinas cuando fue emboscado por hombres armados.



Gutiérrez Aguirre sobrevivió al ataque y su vida se encuentra fuera de riesgo, dijo la Presidencia Municipal de Apatzingán en un comunicado.



Más tarde, luego de asistir a la toma de protesta del nuevo Comandante de la 43 Zona Militar de Michoacán, cuando se trasladaba con su equipo por la carretera Apatzingán – Buenavista, la alcaldesa de esta última demarcación, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a balazos cuando llegaba a su municipio.



Los delincuentes abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el vehículo de la alcaldesa, pero esta logró salir ilesa al ataque.



Tras este hecho un helicóptero militar fue desplegado a la zona, pero fue atacado a balazos por civiles armados ocultos en las huertas que rodean la cabecera municipal.



Un fuerte operativo por tierra fue implementado para dar con los agresores, pero estos no han sido localizados.



La crisis de seguridad que atraviesa la Tierra Caliente no ha pasado desapercibida, especialmente para el Gobierno de los Estados Unidos, quien puso una recompensa de 26 millones de dólares por la captura de los cinco principales líderes de Carteles Unidos (asociación conformada por Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec y Cartel de Los Reyes) y de Los Viagras.



A diferencia de los norteamericanos, en México la Fiscalía de Michoacán solo ofrece 100 mil pesos por el líder de Los Viagras, desconociéndose si existen procesos judiciales contra los principales causantes de la violencia en el estado.