Crece la tensión en Zamora, Michoacán: nuevas mantas señalan a mandos policiacos y autoridades locales de ligas criminales

Zamora, Mich., a 26 de agosto de 2025.– La aparición de nuevas narcomantas en distintos puntos de Zamora volvió a encender la alarma entre habitantes y corporaciones de seguridad. Los mensajes, cuyo contenido apunta contra mandos presuntamente vinculados con el crimen organizado, fueron retirados la tarde de este martes por elementos municipales.

La primera manta fue detectada en la plaza “Teco”, en pleno centro de la ciudad, lo que generó expectación entre peatones y comerciantes. Minutos después, una segunda lona fue localizada en la Unidad Deportiva El Chamizal, en la colonia Ejidal Norte. Ambas fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad investigadora.

Aunque las autoridades no revelaron de manera oficial el contenido de los mensajes, fuentes extraoficiales señalan que se trata de acusaciones contra corporaciones de seguridad y funcionarios locales, un patrón que ya se había presentado apenas el pasado 22 de agosto, cuando en Zamora y Jacona fueron colocadas varias “narcolonas” en puntos estratégicos como el Santuario Guadalupano, la Glorieta del Ferrocarril y hasta en la Presidencia Municipal de Jacona.

La reiteración de estos hechos ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen a las autoridades estatales y federales reforzar la vigilancia y esclarecer si existe algún vínculo entre los mandos señalados y las estructuras delictivas que operan en la región.