Corte de circulación ocasionó volcadura en la carretera libre Querétaro-Celaya 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 10:26:24
Corregidora, Querétaro, 26 de octubre del 2025.- Con severos daños materiales, quedó un auto, luego de chocar contra un poste y volcar, en la carretera libre a Celaya, a la altura de Las Trojes, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

El auto circulaba sobre laterales en dirección a Celaya, cuando una motocicleta le realizó un corte de circulación, cuando salía del boulevard Mediterráneo a la libre a Celaya.

El conductor del auto perdió el control, lo que ocasionó que chocara contra un poste el cual derribó y posteriormente volcara, quedando con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron personas lesionadas, por lo que el accidente quedó solo en daños materiales.

La vialidad fue abanderada por parte de elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

