Continúan desaparecidos tres empresarios de Veracruz; familiares temen por su vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 11:00:25

Coatzacoalcos, Veracruz, 20 de septiembre de 2025. – Tres empresarios originarios de Veracruz fueron reportados como desaparecidos desde hace doce días, luego de que acudieran al municipio de Texistepec para supervisar una obra.

Las personas identificadas como Jesús Trujillo Pacheco, su yerno Carlos Alberto Bernaldez y José Francisco Sánchez Avendaño, fueron vistos por última vez el pasado 8 de septiembre.

Según familiares, la última ubicación conocida fue en la carretera Antigua, que conecta Texistepec con Sayula de Alemán. La camioneta tipo Suburban en la que viajaban tampoco ha sido localizada.

La desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, que activó los protocolos de búsqueda a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) y ha desplegado operativos en la región.

Jesús Trujillo Pacheco es un empresario conocido en Coatzacoalcos, con una trayectoria de muchos años como contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, Francisco Sánchez Avendaño se dedica al negocio de distribución de aceites, mientras que Carlos Bernaldez, yerno de Trujillo, trabajaba en su empresa al momento de su desaparición.

Familiares expresaron su temor por la seguridad de los tres y exigieron a las autoridades estatales acelerar las investigaciones para dar con su paradero.