Confirman muerte de capitán de la Semar; indican que perdió la vida durante una práctica de tiro en Sonora

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2025.- El día de hoy, se reportó la muerte Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), esto mientras realizaba un ejercicio de práctica de tiro real en las instalaciones de Puerto Peñasco en Sonora.

Fue a través de la cuenta de “X”, donde la Semar dio a conocer este hecho, expresando su pesar por el fallecimiento del capitán, extendiendo su solidaridad absoluta con los seres queridos del elemento, indicando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley.

El capitán Zuñiga, se había desempeñado como subadministrador de la Aduana de Manzanillo en el año 2022, quien suplió el cargo de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, luego de que este denunciara la existencia de una red de corrupción relacionada con el tráfico de huachicol fiscal, motivo por el cual esta misma madrugada, al menos 9 elementos de la Semar fueron vinculados a proceso.

Hasta el momento, es todo lo que se sabe por este hecho, ya que la institución no ha salido a dar a conocer más información de lo sucedido.