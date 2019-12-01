Confirman fuga de 23 reos y homicidio de custodio en Jalisco, tras operativo y muerte del Mencho 

Confirman fuga de 23 reos y homicidio de custodio en Jalisco, tras operativo y muerte del Mencho 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:11:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puerto Vallarta, Jal., a 23 de febrero de 2025.- Veintitrés reos fugados, un custodio muerto oficialmente, videos que muestran un motín y cuerpos ensangrentados, y una ciudad paralizada por el terror. Así quedó el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta tras la jornada más violenta que se recuerde en el municipio, en medio del operativo federal que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó públicamente este lunes que 23 personas privadas de la libertad escaparon del penal durante los ataques armados y bloqueos registrados el domingo y causados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Durante los hechos violentos registrados en Puerto Vallarta, se registró la evasión de 23 internos del Ceinjure. Ya se activaron los protocolos de búsqueda y recaptura”, declaró el funcionario.

Las autoridades estatales reconocieron que un custodio perdió la vida durante el ataque armado, aunque evitaron dar detalles sobre más posibles víctimas.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo armado llegó en vehículos, derribó uno de los accesos del penal y abrió fuego contra las instalaciones, aprovechando el colapso de la seguridad provocado por los bloqueos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Mientras las calles ardían y el transporte colapsaba, al interior del penal se desató el caos. Hasta el momento no se ha revelado quiénes son los 23 reos fugados, ni su nivel de peligrosidad.

No se sabe si enfrentaban cargos por delitos menores o si algunos estaban vinculados al crimen organizado, lo que incrementa la alarma social en la región.

Los hechos ocurrieron mientras Puerto Vallarta vivía bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados, parte de una reacción violenta atribuida al CJNG tras la caída de su líder.

El gobierno estatal desplegó fuerzas de seguridad y pidió apoyo a corporaciones federales para blindar el municipio y buscar a los evadidos, aunque hasta ahora no se han anunciado recapturas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta
ETN suspende servicios en cinco estados por condiciones de seguridad en carreteras
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
En Zamora, Michoacán: Aprehende la GC a 5 hombres y 2 mujeres en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
Comentarios