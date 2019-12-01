Confirman fuga de 23 reos y homicidio de custodio en Jalisco, tras operativo y muerte del Mencho 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:11:17

Puerto Vallarta, Jal., a 23 de febrero de 2025.- Veintitrés reos fugados, un custodio muerto oficialmente, videos que muestran un motín y cuerpos ensangrentados, y una ciudad paralizada por el terror. Así quedó el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta tras la jornada más violenta que se recuerde en el municipio, en medio del operativo federal que llevó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó públicamente este lunes que 23 personas privadas de la libertad escaparon del penal durante los ataques armados y bloqueos registrados el domingo y causados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Durante los hechos violentos registrados en Puerto Vallarta, se registró la evasión de 23 internos del Ceinjure. Ya se activaron los protocolos de búsqueda y recaptura”, declaró el funcionario.

Las autoridades estatales reconocieron que un custodio perdió la vida durante el ataque armado, aunque evitaron dar detalles sobre más posibles víctimas.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo armado llegó en vehículos, derribó uno de los accesos del penal y abrió fuego contra las instalaciones, aprovechando el colapso de la seguridad provocado por los bloqueos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Mientras las calles ardían y el transporte colapsaba, al interior del penal se desató el caos. Hasta el momento no se ha revelado quiénes son los 23 reos fugados, ni su nivel de peligrosidad.

No se sabe si enfrentaban cargos por delitos menores o si algunos estaban vinculados al crimen organizado, lo que incrementa la alarma social en la región.

Los hechos ocurrieron mientras Puerto Vallarta vivía bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados, parte de una reacción violenta atribuida al CJNG tras la caída de su líder.

El gobierno estatal desplegó fuerzas de seguridad y pidió apoyo a corporaciones federales para blindar el municipio y buscar a los evadidos, aunque hasta ahora no se han anunciado recapturas.