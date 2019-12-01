Confirman 3 suicidios en las últimas 36 horas en Nuevo Laredo; indican que dos de los fallecidos presentaban ansiedad y depresión

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 8 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, informaron, que en las últimas 36 horas al menos tres personas han muerto por suicidio, tratándose de dos hombres y una mujer.

El primero de estos casos ocurrió en la colonia Villas de San Miguel, dentro de una vivienda en la cual familiares de una mujer de 33 años de edad, reportaron que esta se encontraba suspendida en un área de lavandería, afirmando que la hoy fallecida presentaba de hacía tiempo episodios de ansiedad y consumo de sustancias ilícitas.

Al día siguiente, se reportó el segundo hecho, en el cual, en la colonia Nueva Era, se reportó a un hombre de 48 años de edad ya sin vida, colgado dentro de su domicilio, quien dio aviso a las autoridades fue su sobrino, el cual lo encontró y expresó no saber el porqué de la decisión que tuvo su familiar.

Tan solo horas más tarde, se reporto en una vivienda de la colonia Arboleda, el hallazgo de un sujeto de 30 años de edad, sin vida, en el patio de su domicilio, siendo encontrado por su pareja, la cual reportó el hecho, indicando que este padecía de depresión desde hacía años, añadiendo que recientemente había tenido eventos de inestabilidad emocional bastante fuertes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para los efectos de la ley, además, ante la situación, expertos en salud mental pidieron a toda la población que no minimicen los síntomas como depresión o ansiedad, al igual que conductas autodestructivas, indicando que si presentan alguna de estos síntomas ya mencionados, comunicarse a la Línea de La Vida (800 911 2000) la cual está disponible las 24 horas del día.