Explosión de pipa deja 30 muertos y 15 heridos hospitalizados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:31:25

Ciudad de México a 23 de septiembre del 2025. - El fatal accidente de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa suma 39 personas dadas de alta. Aún quedan hospitalizados 15 heridos. El saldo de personas fallecidas por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México se elevó a 30, informó este martes el gobierno capitalino.

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles 10 de septiembre por un estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Según el más reciente balance oficial, 15 personas siguen hospitalizadas, mientras que 39 ya han sido dadas de alta.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración ya tiene lista una propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito, con el objetivo de regular la circulación de vehículos que transportan materiales peligrosos, aunque la propuesta será presentada después de que el Gobierno federal anuncie sus propias medidas respecto a la operación de vehículos de transporte de materiales y sustancias peligrosas.