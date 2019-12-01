Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial

Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:14:27
Celaya , Guanajuato, a 23 de spetiembre de 2025.- Dos hombres que se encontraban en su domicilio fueron sorprendidos por sujetos armados que les quitaron la vida uno de ellos se presume era tránsito de policía vial.

Alrededor de las 8:30 de la noche de este martes alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 sobre dos personales y una por arma de fuego en la calle Vicente Suárez 

Elementos de la Policía Municipal y Guardia nacional así como paramédicos se desplazaron al lugar donde fueron notificados que al interior de un domicilio se encontraban las víctimas 

Según versiones extraoficiales, el padre posible encargado de turno que estaba en su día de descanso se encontraba con su hijo dentro de su vivienda cuando se escucharon múltiples disparos de arma de fuego que les cobraron la vida.

Personal de la fiscalía del estado determinará la mecánica de los hechos e identidad de la víctimas tras el procedimiento correspondiente en la escena del doble crimen 

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del SEMEFO en la capital del Estado Una vez que se culminó el peritaje pertinente.

Cabe recordar que a tan solo 6 días un encargado de turno de tránsito y policía Vial fue ultimado a balazos afuera de su domicilio dentro de su vehículo en la colonia Villas de los arcos

