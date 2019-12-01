Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:33:13

Uruapan, Mich., a 23 de septiembre de 2025.- Con la ejecución en Uruapan de Gabriela Merlín H., de 29 años de edad y de su madre Esperanza L., de 50 años, sube a 16 las mujeres asesinadas en este mes de septiembre en seis municipios de Michoacán; también, con estas víctimas, Uruapan se convierte en el noveno mes del año, en el municipio con mayor número de homicidios de mujeres.

De este nuevo crimen, se supo que fue la mañana de este martes, cuando criminales armados atacaron a balazos a una familia que viajaba a bordo de una camioneta, sobre la Calzada Benito Juárez, con el saldo ya señalado y una niña lesionada de bala y otro menor que viajaba en la unidad, resultó ileso.

Se pudo conocer que las víctimas viajaban en una camioneta Chevrolet Equinox, color de gris, de modelo atrasado y frente a la Central Camionera, cuando fueron atacadas a balazos por sicarios, que tras cometer el crimen, de inmediato huyeron del lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Merlín H., de 29 años de edad y su madre Esperanza L., de 50 años.

*Uruapan, otros casos*

El 1 de septiembre en Uruapan, una mujer de aproximadamente 25 años de edad, fue privada de la vida a balazos en la colonia Villas del Sol, aledaña al Cereso de ese municipio.

El 10 de septiembre en Uruapan, mientras recibía atención médica en un hospital particular, falleció una mujer agredida a tiros cuando iba a bordo de su camioneta en la colonia Ampliación Revolución; la víctima trabajaba en el Poder Judicial del Estado y se llamó Blanca Angélica M., quien meses antes había sobrevivido a otro atentado a balazos.

El viernes 12 en Uruapan, el cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en la colonia San Juan Evangelista.

*Geografía femicida*

Así, con 16 casos, septiembre es el segundo mes del año con más asesinatos de mujeres en Michoacán y eso que apenas van 23 días; los crímenes se han cometido en seis municipios de la entidad, donde destacan Morelia, Zamora y Uruapan.

Así, de enero a este 23 del noveno mes de 2025, suman al menos 117 homicidios dolosos de mujeres, principalmente de edades de entre 20 y 30 años y la mayoría de ellas victimadas con armas de fuego; de acuerdo con estos datos, mensualmente 13 mujeres son asesinadas en territorio michoacano.

Siempre con cifras de la Fiscalía estatal y del recuento hemerográfico del día a día, enero ha sido el mes con más casos de homicidios de mujeres al contabilizar 20; le sigue el mes de septiembre con 16 mientras que mayo registró 15.

Febrero y abril contabilizaron 13 homicidios respectivamente en tanto que junio 12, lo mismo que agosto; marzo 11 y julio 6.

Septiembre

En lo que va del mes de septiembre, los 16 asesinatos de mujeres se han cometido en los siguientes municipios: Uruapan 5, Zamora 3 y Morelia 3; Apatzingán 2, Los Reyes 1 y Tarímbaro 1.

El día 2 en Los Reyes, un sujeto al parecer bajo el influjo de alguna droga, propinó una brutal golpiza a su progenitora hasta arrebatarle la vida; la víctima fue identificada como Teresa T., de 60 años de edad.

El 4 de septiembre en Tarímbaro, una mujer fue ejecutada dentro de una pequeña cachimba, ubicada en el kilómetro 9 de la carretera Morelia - Salamanca, a la altura de la población de San José de la Trinidad.

El viernes 5 en Apatzingán, se registró un ataque armado en la localidad de Los Cuiniques, que dejó como saldo a una mujer identificada como Giselle, muerta, un hombre lesionado de bala y la privación de la libertad de dos personas.

Ese mismo viernes 5 pero en Zamora, en un tercer hecho violento ocurrido en el municipio de Zamora, una mujer perdió la vida a causa de heridas causadas por proyectil de arma de fuego en una agresión ocurrida sobre la calle Colón, en la zona Centro.

También el día 10 pero en Morelia, una mujer fue asesinada a balazos en la Tenencia Morelos, al sur de la ciudad, cerca de la salida a Pátzcuaro; el ataque se registró al interior de un domicilio de la calle José Antonio Pérez Pavón y la víctima fue identificada como Yudit Tatiana, de 28 años de edad.

El jueves 11, otra vez en Morelia, en un predio de la colonia Loma Bonita, también conocida como Loma Dorada, fue localizada una fosa clandestina en la que estaban los cadáveres de dos mujeres que presentaban un avanzado estado de putrefacción y huellas de tortura; ellas tenían entre 25 y 30 años de edad.

El domingo 14, en Zamora, un grupo de personas que acudieron a un velorio, fueron baleados frente a una funeraria de la colonia Centro y ahí perdieron la vida

Eduardo Z., L., de 19 años de edad y Karla Celeste M., G., de 20 años.

El viernes 19, otra vez en Zamora, dos mujeres fueron asesinadas a balazos al interior de una vivienda de la colonia Ferrocarril, a manos de criminales que antes de escapar, también dispararon en contra de la fachada del inmueble; de las víctimas se ignoran sus identidades, pero una de ellas tenía aproximadamente 50 años de edad y la otra unos 30 años.

