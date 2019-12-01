Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso

Zamora, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Alberto “N”, alias “El Bolillo”, quien es señalado de su posible participación en el homicidio de cinco integrantes de una familia -entre ellos una niña de un año y una adolescente de 16-, hechos ocurridos en enero del presente año, en la colonia El Sacrificio, en Zamora, fue vinculado a Proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 17 de enero las víctimas se encontraban dentro de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Primero de Mayo y 16 de Septiembre, cuando hombres armados, que se aproximaron a bordo de tres motocicletas, irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que ahí se encontraban.

En el ataque perdieron la vida Adriana L., de 29 años; Alejandro F., de 20; una adolescente de 16, así como una niña de un año y cuatro meses de edad; mientras que Santos F., de 39 años, resultó lesionado y murió días después en un hospital a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía Regional de Zamora llevó a cabo las diligencias periciales y recabó datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Carlos Alberto “N” en los delitos de homicidio calificado y homicidio de persona menor de edad.

Derivado de ello, el Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión, ya que el imputado se encuentra procesado por otros hechos. Tras ser presentado ante el Juez de Control, este resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgar un plazo de un mes para la investigación complementaria.