Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso

Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 22:10:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Alberto “N”, alias “El Bolillo”, quien es señalado de su posible participación en el homicidio de cinco integrantes de una familia -entre ellos una niña de un año y una adolescente de 16-, hechos ocurridos en enero del presente año, en la colonia El Sacrificio, en Zamora, fue vinculado a Proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 17 de enero las víctimas se encontraban dentro de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Primero de Mayo y 16 de Septiembre, cuando hombres armados, que se aproximaron a bordo de tres motocicletas, irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que ahí se encontraban.

En el ataque perdieron la vida Adriana L., de 29 años; Alejandro F., de 20; una adolescente de 16, así como una niña de un año y cuatro meses de edad; mientras que Santos F., de 39 años, resultó lesionado y murió días después en un hospital a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía Regional de Zamora llevó a cabo las diligencias periciales y recabó datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Carlos Alberto “N” en los delitos de homicidio calificado y homicidio de persona menor de edad.

Derivado de ello, el Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión, ya que el imputado se encuentra procesado por otros hechos. Tras ser presentado ante el Juez de Control, este resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgar un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Explosión de pipa deja 30 muertos y 15 heridos hospitalizados
Dos hombres son ultimados dentro de su domicilio en Celaya, Guanajuato; indican que una de las víctimas era tránsito de policía vial
Presunto responsable de ultimar a cinco personas de una familia en Zamora, Michoacán, es vinculado a Proceso
Más información de la categoria
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Paga Salinas Pliego 25 millones de dólares para evitar la cárcel en EEUU
Nueva Suprema Corte pasa la factura al pueblo: Ministro Presidente tiene más de 100 asesores, entre ellos abogado de Ayotzinapa y cuñado de Monreal
Alito Moreno acusa a AMLO de liderar un grupo delictivo
Comentarios