Privan de la vida a dos mujeres en la colonia El Periodista de Uruapan, Michoacán; además hay una menor herida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 13:33:57
Uruapan, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Un saldo de dos mujeres muertas, una menor herida y otro ileso, fue el que dejó un ataque a balazos del que fueron objeto las cuatro personas, hechos registrados en la colonia El Periodista de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue este martes que sobre la calzada Benito Juárez en las inmediaciones de la Central Camionera, circulaba una familia a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox.

En un momento determinado fueron atacados a balazos por desconocidos quienes tras concretar el hecho criminal se dieron a la fuga.

Testigos del hecho llamaron al número de emergencias, por lo que acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento de la conductura y de otra mujer que viajaba como copiloto, además de que auxiliaron a una menor de aproximadamente 4 años de edad que estaba lesionada y la trasladaron a un nosocomio.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos mujeres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

