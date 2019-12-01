Conductor pierde la vida tras ataque armado en la colonia Emiliano Zapata, en Celaya, Guanajuato

Conductor pierde la vida tras ataque armado en la colonia Emiliano Zapata, en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 07:23:54
Celaya, Guanajuato, a 9 de septiembre 2025.- La noche de este lunes, un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Anenecuilco, a la altura de la colonia Emiliano Zapata en Celaya, luego de presuntamente salir de una tienda de conveniencia.

El ataque ocurrió poco antes de las 11:00 de la noche, cuando se recibió un reporte sobre una persona lesionada en la zona conocida como “La Curva”. De inmediato, se trasladaron al sitio elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes localizaron a un hombre tirado en la parte delantera de la camioneta.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría intentado escapar de sus agresores; sin embargo, fue alcanzada por las balas, perdiendo la vida de manera casi instantánea.

Se presume que los responsables, sujetos armados aún no identificados, habrían esperado al conductor en el lugar para después abrir fuego y huir.

La Fiscalía Regional quedó a cargo de las investigaciones y será la instancia que determine la mecánica de los hechos con base en los peritajes y la recopilación de información, misma que fue integrada a la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

