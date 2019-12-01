Conductor frustra asalto en Puebla al amenazar con estrellar su auto; amantes de lo ajeno huyen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 11:12:41

Puebla, Puebla, 6 de febrero del 2026.- Una pareja vio frustrado su intento de asaltar a un conductor de taxi por aplicación en Puebla, luego de que la víctima acelerara la unidad y amenazara con provocar un choque para pedir ayuda.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre y una mujer abordaron el vehículo en Ciudad Judicial, en San Andrés Cholula.

Al cruzar hacia Ocoyucan, el pasajero sacó un arma de fuego y amagó al conductor para despojarlo de sus pertenencias, exigirle las llaves y obligarlo a cambiarse al asiento del copiloto.

El conductor suplicó que no le quitaran el automóvil, al asegurar que “es todo lo que tengo”, e incluso prometió no denunciar.

Ante la negativa, la mujer lo golpeó y jaló de la camisa, mientras su cómplice intentaba tomar el control del vehículo.

Antes de ser desplazado del asiento del conductor, la víctima aceleró y tocó el claxon para llamar la atención, lo que provocó pánico entre los amantes de lo ajeno, quienes pidieron detenerse y descendieron del automóvil para huir.

Tras la difusión del video en redes sociales, la mujer fue identificada como Brenda, presuntamente vinculada a grupos de empleo y renta de inmuebles en Puebla.

Usuarios solicitaron apoyo para localizarla, luego de que se revelara que operaría junto con al menos tres hombres más. La señalada eliminó su foto de perfil y restringió su cuenta.