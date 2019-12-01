Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía

Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 12:46:27
Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2025. – Una pareja fue detenida la noche del viernes luego de agredir y amedrentar a elementos de la Policía Morelia, tras ser sorprendidos en estado de ebriedad intentando retirar una valla de la ciclovía en el Centro Histórico de la capital michoacana.

El incidente ocurrió sobre la avenida Tata Vasco, entre Acueducto y Hospitales, donde los oficiales detectaron la falta administrativa cuando el conductor intentaba retirar la estructura para pasar con su vehículo, poniendo en riesgo a peatones y personas que realizaban uso de la misma.

Tras aplicarle la correspondiente infracción, el hombre y su acompañante reaccionaron de manera agresiva contra los uniformados, lo que derivó en su detención y traslado a barandillas.

El vehículo involucrado fue remitido al corralón, con el fin de garantizar la seguridad de automovilistas y pobladores.

