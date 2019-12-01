Conductor abandona su auto tras salir del camino en el libramiento Surponiente en Corregidora, Querétaro

Conductor abandona su auto tras salir del camino en el libramiento Surponiente en Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:19:15
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Corregidora, Querétaro, a 4 noviembre 2026.- La mañana de este miércoles, se registró una aparatosa salida de camino, sobre el libramiento Surponiente, la cual, dejó como saldo, solo daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de Colinas del Bosque en el municipio de Corregidora, en donde el auto, perdió el control, por el aparente exceso de velocidad en el que circulaba.

Al perder el control, salió del camino y posteriormente quedó dentro de una zona baldía, quedando con importantes daños materiales.

A la zona arribaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron personas heridas, ya que el vehículo se encontraba abandonado.

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