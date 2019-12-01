Condenan a 50 años de cárcel a “El Terry” y “El Vocho” por secuestro de agricultor en Uruapan, Michoacán

Condenan a 50 años de cárcel a “El Terry” y “El Vocho” por secuestro de agricultor en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 21:11:36
Morelia, Mich., a 17 de septiembre de 2025.– La justicia alcanzó a dos secuestradores que durante años intentaron burlar a las autoridades. José Manuel M., alias El Terry, y Luis Felipe B., conocido como El Vocho, fueron sentenciados a 50 años de prisión por el secuestro de un agricultor en el municipio de Uruapan.

El caso se remonta al 25 de enero de 2020, cuando el productor agrícola Carlos Alejandro C. fue citado con engaños en la entrada de la localidad de Cheranguerán. 

Al llegar, fue interceptado por hombres armados que lo llevaron hasta una huerta de aguacate. Ahí lo mantuvieron privado de su libertad, exigiendo un cuantioso rescate a cambio de su vida.

La familia de la víctima realizó pagos los días 28 de enero y 3 de febrero de ese mismo año, lo que permitió que el agricultor recuperara su libertad tras días de angustia. Sin embargo, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado inició una investigación que, con el tiempo, logró identificar y capturar a El Terry y El Vocho.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de los acusados.

Tras desahogar las audiencias, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia ejemplar: medio siglo de cárcel y el pago de la reparación del daño.

