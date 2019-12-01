Concluye Curso de Especialización impartido por la Policía Nacional de Colombia

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Con la participación de 55 elementos de seguridad del Sistema Penitenciario de Querétaro y de las policías municipales de El Marqués, Corregidora y Huimilpan, concluyó el Curso de Especialización en Operaciones Tácticas y Urbanas, impartido por la Policía Nacional de Colombia en las instalaciones del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) del estado de Querétaro, con una duración total de 280 horas.

El director general del CECAFIS, Alberto Luna López, destacó que este programa forma parte de la estrategia de profesionalización policial, con el objetivo de fortalecer las habilidades tácticas y urbanas mediante técnicas y procedimientos especializados, siempre bajo el respeto a los derechos humanos. Durante la ceremonia de clausura se entregaron distintivos a los participantes con mejor condición física, mejor tirador y mejor aprovechamiento académico, reconociendo su desempeño y compromiso.

Cabe señalar que este es el cuarto año consecutivo en que se realiza esta capacitación en coordinación con la Unidad de Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) de la Policía Nacional de Colombia, abordando materias como: Derechos Humanos, Armamento y Tiro, Acciones Tácticas Urbanas y Atención Táctica Prehospitalaria. Con esta edición, suman 197 policías queretanos capacitados en operaciones tácticas, fortaleciendo su preparación física y técnica para continuar sirviendo como agentes de paz en la entidad.

El secretario de Seguridad Pública del municipio de Corregidora, Ángel Rangel Nieves, fue el encargado de realizar la clausura de los trabajos académicos, en un acto que contó con la presencia del Subintendente Marlon Mosquera Acevedo, de la Policía Nacional de Colombia, así como autoridades de seguridad y representantes institucionales.