Con más de 5 disparos, ultiman a hombre en la colonia Ejidal en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:09:51

Celaya, Guanajuato, a 15 de agosto de 2025.- Más de cinco disparos detonaron sujetos desconocidos en contra de un hombre que quedó sin vida en la entrada de un taller de herrería en la colonia Ejidal.

Fue poco después de las 16:00 horas del viernes sobre la calle Ejido del Sauz, donde se concentraron elementos municipales y Guardia Nacional y encontraron en la entrada de un establecimiento con fachada en color negro a un masculino.

Al observar que estaba tendido y ensangrentado, paramédicos llegaron también al lugar los cuales al intentar brindarle los primeros auxilios corroboraron que ya no tenía signos vitales.

La cinta amarilla fue colocada para preservar las evidencias que fueron levantadas por personal de la Fiscalía del Estado, mismos que se encargaran de esclarecer el crimen, tras el procedimiento de investigación y análisis de evidencias.