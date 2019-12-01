Balean fachada de taller en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 12:54:21

Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos en contra de la fachada de un taller en la colonia Villas del Sol, cerca del Cereso de Uruapan.

Al respecto se informó que las detonaciones alertaron a vecinos de la zona y quienes de inmediato emitieron el reporte a los números de emergencia. Los disparos se escucharon en las inmediaciones de la Escuela de Iniciación Artística.

Acto seguido elementos de la Policía Municipal se desplegaron en el sector y, sobre la calle Villamar, localizaron un taller cuya fachada presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego.

Los uniformados acordonaron de inmediato el lugar y dieron aviso a la Fiscalía. Por fortuna, pese a la agresión armada, no se reportaron personas lesionadas.

Investigadores y peritos comenzaron la recolección de indicios para establecer cómo ocurrió el ataque y tratar de identificar a los responsables.

Es de mencionar que hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y no se reportan personas detenidas.