Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 

Uruapan, Mich., a 19 de septiembre de 2025.- La mañana de este viernes, un operativo de la Guardia Nacional y corporaciones estatales permitió el aseguramiento de 14 camionetas cargadas con madera presuntamente talada de manera ilegal, en un predio de la comunidad de Tiamba, lo que desató la furia de habitantes de Capacuaro, quienes respondieron con bloqueos carreteros y la retención de vehículos de carga.

Fue una denuncia ciudadana la que alertó a las autoridades sobre el saqueo forestal. Al llegar al sitio, los uniformados localizaron camionetas tipo pick-up y doble rodado cargadas hasta el tope con madera de pinos talados clandestinamente. Las unidades fueron trasladadas a un corralón en calidad de aseguramiento, aunque no se informó de personas detenidas durante el operativo.

El golpe a los talamontes no tardó en tener repercusiones. A mediodía, grupos de comuneros de Capacuaro bloquearon la carretera federal Uruapan–Paracho, atravesando vehículos y encendiendo fogatas para impedir el paso. Además, retuvieron al menos tres camiones de carga como medida de presión para exigir que las camionetas aseguradas sean devueltas.

La tensión continúa en la zona, con decenas de vehículos varados y un clima de incertidumbre entre automovilistas y transportistas que quedaron atrapados en la carretera bloqueada.