Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 

Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:54:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 19 de septiembre de 2025.- La mañana de este viernes, un operativo de la Guardia Nacional y corporaciones estatales permitió el aseguramiento de 14 camionetas cargadas con madera presuntamente talada de manera ilegal, en un predio de la comunidad de Tiamba, lo que desató la furia de habitantes de Capacuaro, quienes respondieron con bloqueos carreteros y la retención de vehículos de carga.

Fue una denuncia ciudadana la que alertó a las autoridades sobre el saqueo forestal. Al llegar al sitio, los uniformados localizaron camionetas tipo pick-up y doble rodado cargadas hasta el tope con madera de pinos talados clandestinamente. Las unidades fueron trasladadas a un corralón en calidad de aseguramiento, aunque no se informó de personas detenidas durante el operativo.

El golpe a los talamontes no tardó en tener repercusiones. A mediodía, grupos de comuneros de Capacuaro bloquearon la carretera federal Uruapan–Paracho, atravesando vehículos y encendiendo fogatas para impedir el paso. Además, retuvieron al menos tres camiones de carga como medida de presión para exigir que las camionetas aseguradas sean devueltas.

La tensión continúa en la zona, con decenas de vehículos varados y un clima de incertidumbre entre automovilistas y transportistas que quedaron atrapados en la carretera bloqueada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios