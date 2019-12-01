Balean a joven en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 22:09:34

Jacona, Michoacán, 31 de diciembre del 2025.- Al menos siete lesiones sufrió un joven mecánico al blanco de una agresión armada en la Tenencia de El Platanal, autoridades de la FGE ya trabajan en las investigaciones en Jacona, Michoacán.

Respecto al hecho se conoció que alrededor de las 18:20 horas de este miércoles en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por arma de fuego en las calles Hidalgo y Francisco J. Mújica, en la citada localidad.

De inmediato se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Defensa quienes confirmaron el reporte, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal y Rescate se movilizaron al lugar, estos últimos auxiliaron al joven lesionado Iram Ibrahim E., C., de 23 años de edad, vecino de la citada localidad, el cual fue trasladado a diversos nosocomios de Zamora donde le negaron la atención médica, hasta que después de varios minutos fue recibido en uno de ellos.