Recibe la CDMX el 2026 con la Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 09:30:33

Ciudad de México, a 1 de enero de 2026.- La Ciudad de México dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con la Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo, realizada sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el evento reunió a más de 250 mil personas.

La cuenta regresiva estuvo encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien envió un mensaje de buenos deseos a la población capitalina. “Lo mejor para el 2026: mucho amor, mucho bienestar, mucha felicidad”, expresó.

La celebración se llevó a cabo desde las 18:00 horas del 31 de diciembre y se extendió hasta las 2:00 horas del 1 de enero. Durante ese periodo, el público disfrutó de presentaciones de DJs y artistas de música electrónica tanto nacionales como internacionales, provenientes de países como Estados Unidos, Venezuela, Francia y Marruecos.

Entre los participantes destacaron MGMT DJ Set, Arca DJ Set, Ramiro Puente, VEL, Jehnny Beth, 3BALLMTY, Mariana BO y Kavinsky-Live.