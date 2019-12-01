Comando ataca empacadora de aguacate en Salvador Escalante, Michoacán: Matan a dos adultos y un adolescente de 15 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 22:26:26

*Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 15 años; hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y no hay información sobre la detención de los responsables.

Salvador Escalante, Mich., a 6 de octubre de 2026.- Tres personas, entre ellas un adolescente de 15 años, perdieron la vida tras un ataque armado perpetrado la tarde de este martes al interior de una empacadora de aguacate ubicada en la comunidad de El Querendal.

Según los primeros reportes, varios sujetos fuertemente armados arribaron al establecimiento a bordo de una camioneta. Tras descender del vehículo, ingresaron a las instalaciones y abrieron fuego directamente contra las víctimas, presuntamente utilizando armas de grueso calibre.

Consumada la agresión, los atacantes escaparon del lugar, mientras trabajadores de la empacadora y habitantes de la zona solicitaron auxilio a través del número de emergencias.

Elementos policiales y paramédicos se movilizaron hasta el inmueble, donde encontraron numerosos casquillos percutidos y a dos hombres que ya no contaban con signos vitales.

Familiares presentes en el sitio identificaron a los fallecidos como Salvador y José Trinidad, quienes se desempeñaban como trabajadores de la empacadora.

Durante la atención de la emergencia también fue localizado José, un adolescente de 15 años que permanecía con vida pese a las heridas provocadas por los disparos. Socorristas lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que el menor falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones, con lo que el saldo del ataque aumentó a tres víctimas mortales.

Personal de la Fiscalía de Michoacán acudió a la empacadora para realizar las diligencias correspondientes. Peritos procesaron la escena, aseguraron los indicios balísticos encontrados y efectuaron el levantamiento de los cuerpos de los dos trabajadores que murieron en el establecimiento.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el triple homicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Hasta el momento, el móvil del ataque permanece sin establecer, mientras que tampoco se ha informado sobre la identidad o el paradero de los responsables.