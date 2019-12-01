Dictan prisión preventiva a médico investigado por caso de sueros vitaminados en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 22:57:37

Hermosillo, Sonora, a 6 de octubre de 2026.- Un juez de Control ordenó prisión preventiva justificada para el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas y las afectaciones a la salud de otros pacientes por la aplicación de los llamados "sueros vitaminados" en Hermosillo.

El médico enfrenta una investigación por homicidio culposo derivado de una posible mala práctica médica relacionada con la aplicación de sustancias por vía intravenosa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora sostiene que durante los procedimientos habrían existido condiciones inadecuadas de higiene y posibles procesos de contaminación.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los avances de las investigaciones y solicitó que Maximiano “N” fuera vinculado a proceso, además de pedir que permaneciera privado de la libertad mientras continúan las indagatorias.

La defensa, por su parte, solicitó el plazo constitucional de 144 horas para definir la situación jurídica del acusado, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 10 de octubre, cuando se determinará si es vinculado a proceso.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, una de las víctimas recibió en un domicilio particular un suero y otras sustancias por vía intravenosa. Posteriormente presentó un deterioro repentino y murió a causa de complicaciones que incluyeron insuficiencia cardiorrespiratoria, respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

La investigación ha requerido un amplio despliegue ministerial. La Fiscalía reportó 945 actuaciones, entre entrevistas y diligencias, además de 146 dictámenes periciales que incluyen necropsias, estudios toxicológicos y análisis médicos especializados con apoyo de la Cofepris.

Como parte de las indagatorias también fueron asegurados siete inmuebles, cuentas bancarias y 16 vehículos relacionados con el caso, mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

El caso comenzó a investigarse después de que varios pacientes presentaran complicaciones tras recibir tratamientos intravenosos en Hermosillo. Los análisis realizados durante la investigación han apuntado a una posible contaminación bacteriana y a deficiencias en los procedimientos sanitarios utilizados para preparar o administrar las sustancias.

Con la prisión preventiva, Maximiano “N” permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron los fallecimientos y las afectaciones a la salud relacionadas con estos tratamientos.