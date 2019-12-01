Continúa búsqueda de mujer desaparecida en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 21:32:25

Uruapan, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- A poco más de dos semanas de su desaparición, continúa la búsqueda de Ma. Elvia Alejandra Arreola Ortega, conocida como “Jandita”, maestra jubilada de 73 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 19 de septiembre.

La mujer, es buscada por familiares y autoridades en distintos puntos del municipio, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos sobre su paradero.

Este martes, los grupos de búsqueda concentraron los recorridos en brechas, caminos y zonas de difícil acceso de Toreo el Bajo, en un intento por encontrar algún indicio que permita establecer qué ocurrió con la maestra jubilada.

En las labores participan elementos de la Policía Municipal, Prevención y Proximidad Social, Guardia Civil, Protección Civil Municipal, Fiscalía de Michoacán y personal de búsqueda, además de familiares y ciudadanos que se han sumado a los recorridos.

Es de mencionar que pese a los despliegues realizados desde su desaparición, “Jandita” continúa sin ser localizada, por lo que las labores seguirán hasta obtener información que permita dar con su paradero y lograr su regreso con su familia.