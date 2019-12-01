Cae banda de presuntos ladrones de aguacate: Aseguran a 20 personas con 195 cajas en huerta de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 20:41:21

Uruapan, Mich., a 6 de octubre de 2026.- Un total de 20 personas fueron aseguradas por elementos de la Guardia Civil en la zona de Zumpimito, luego de ser localizadas en una huerta donde presuntamente realizaban el corte y sustracción de aguacate sin autorización.

La intervención policial se originó tras recibirse un reporte sobre la presencia de varias personas al interior de un predio dedicado a la producción de este fruto, una de las principales actividades económicas de la región de Uruapan.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar señalado y, durante la inspección, ubicaron a las 20 personas, así como un camión de carga y 195 cajas que se encontraban llenas de aguacate.

Ante la presunción de que el producto había sido cosechado y retirado de la huerta de manera irregular, los uniformados procedieron al aseguramiento de las personas, el vehículo y la totalidad de la fruta localizada.

El cargamento quedó junto con el camión a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho ocurre en un contexto en el que productores de la región mantienen atención sobre el robo de aguacate directamente de las huertas, una práctica que representa pérdidas para propietarios y trabajadores del sector.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Michoacán, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la propiedad y procedencia de las 195 cajas de aguacate.

Será también el Ministerio Público el encargado de establecer, con base en las indagatorias, si existió algún delito y definir la posible responsabilidad individual de las personas involucradas.