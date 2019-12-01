Lluvias elevan presencia de cocodrilos en zonas urbanas de Ciudad Madero, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 22:29:34

Ciudad Madero, Tamaulipas, a 6 de octubre de 2026.- El aumento en los niveles de lagunas y cuerpos de agua provocado por las recientes lluvias mantiene en alerta a habitantes de Ciudad Madero, Tamaulipas, ante el desplazamiento de cocodrilos hacia zonas cercanas a viviendas y vialidades.

En los últimos días, autoridades han atendido diversos reportes y capturado ejemplares que abandonaron sus áreas habituales. Entre ellos se encuentra un cocodrilo de aproximadamente tres metros de longitud localizado en una zona habitacional del municipio.

Ante esta situación, Protección Civil pidió a la población no acercarse, alimentar ni intentar capturar a los reptiles por cuenta propia, debido al riesgo que representan. En caso de observar alguno, la recomendación es mantener una distancia segura y reportar de inmediato el avistamiento al número de emergencias 911.

Las autoridades explicaron que las lluvias favorecen el desplazamiento de estos animales mediante canales y corrientes de desagüe que conectan los sistemas lagunarios con sectores urbanos. Además, se mantiene la posibilidad de nuevos avistamientos mientras continúen las precipitaciones.

De acuerdo con reportes recientes, Bomberos de Ciudad Madero han capturado alrededor de 13 ejemplares derivados de las lluvias, mientras especialistas han realizado revisiones y estudios para conocer sus condiciones y determinar su manejo posterior.

La situación ocurre mientras autoridades municipales mantienen vigilancia ante un sistema meteorológico en el Golfo de México que presenta una alta probabilidad de desarrollo ciclónico. Paralelamente, continúan los trabajos para desfogar el agua acumulada y atender puntos afectados por las precipitaciones.

Protección Civil también llamó a evitar cruzar calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, y mantenerse alejados de lagunas, canales y otras zonas donde pudiera existir presencia de fauna silvestre.