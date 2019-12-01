Tepalcatepec, Michoacán, bajo máxima tensión: megaoperativo militar desata rumores sobre posible captura de “El Abuelo”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 20:19:46

Tepalcatepec, Mich., a 6 de octubre de 2026.— La tensión se disparó este martes 6 de octubre en Tepalcatepec, donde se reportó un fuerte operativo militar alrededor de un inmueble presuntamente relacionado con el entorno de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, conocido como el mayor capo de la Tierra Caliente de Michoacán, con una recompensa multimillonaria en EEUU.

Los primeros reportes que circulan desde la zona hablan de una propiedad rodeada por fuerzas militares, mientras aumentan las versiones sobre una posible detención de alto impacto.

¿Cayó “El Abuelo”? ¿Detuvieron a uno de sus hijos?

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la captura de Juan José Farías, por lo que las versiones deben manejarse con cautela. Otra versión señala que el objetivo del operativo podría ser uno de sus hijos o alguna persona perteneciente a su círculo cercano.

La información continúa en desarrollo.

Horas de caos en Tepalcatepec

El operativo ocurre después de una jornada de enorme tensión reportada el lunes 5 de octubre en Tepalcatepec y sus alrededores.

Durante esas horas se reportaron fuertes detonaciones en diferentes puntos cercanos a los límites de Michoacán con Jalisco, además de bloqueos carreteros, vehículos atravesados sobre las vialidades y unidades incendiadas.

La situación provocó un fuerte despliegue de elementos militares y de la Guardia Civil, mientras un helicóptero militar realizó sobrevuelos en Tepalcatepec y comunidades cercanas.

Crece la incertidumbre en Tierra Caliente

Los acontecimientos mantienen encendidas las alertas en esta zona de Michoacán.

Ahora todas las miradas están puestas sobre el operativo de este martes y, principalmente, sobre la identidad de la persona o personas que pudieran haber sido detenidas.

La pregunta comienza a correr con fuerza en la región: ¿El impresionante despliegue militar tiene como objetivo a “El Abuelo”, a uno de sus familiares o a otro personaje de alto perfil?

Por ahora, no existe confirmación oficial de que “El Abuelo” haya sido capturado.

Las próximas horas podrían ser clave para conocer qué ocurrió realmente en el inmueble rodeado por las fuerzas de seguridad y determinar si este operativo guarda relación con los hechos violentos registrados durante las horas anteriores.