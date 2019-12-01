Colectivo denuncia triple secuestro y ola de violencia en la carretera Ocumicho – Charapan, Michoacán; una logró escapar dejando atrás a dos secuestrados: “Nos están dejando morir”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 18:10:26

Charapan, Mich., a 17 de octubre de 2025.- El colectivo Michoacán en Lucha por la Autonomía Alimentaria (MILPA) denunció públicamente un nuevo episodio de violencia y secuestro ocurrido en el tramo carretero Ocumicho–Charapan, en la región purépecha de Michoacán. Según el comunicado difundido por la organización, tres personas fueron privadas ilegalmente de la libertad, entre ellas una integrante del propio colectivo, quien logró escapar tras ser retenida en una zona boscosa de Paracho.

De acuerdo con el relato, la víctima salía de su trabajo como maestra cuando fue interceptada por sujetos armados que le cerraron el paso, la despojaron de su vehículo y la trasladaron por la fuerza al cerro, junto con otras dos personas.

“Gracias a su valentía y fortaleza, nuestra compañera logró escapar por sus propios medios”, señaló MILPA, destacando que el hecho evidencia el nivel de riesgo que enfrentan las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos.

El colectivo denunció que la violencia en la región ha alcanzado niveles insostenibles, recordando que hace apenas unos días ocho personas desaparecieron en la misma zona. Para MILPA, estos hechos reflejan un patrón de agresiones sistemáticas que, aseguran, las autoridades no han atendido con la seriedad ni la urgencia necesarias.

“Nos están dejando solas. Nos están dejando solos. Nos están dejando morir”, expresa el comunicado con tono de desesperación.

MILPA exigió seguridad permanente en el tramo Ocumicho–Charapan, avances públicos en la investigación, protección a los testigos y justicia para las víctimas. Según el colectivo, ya se abrió una carpeta de investigación y se han entregado testimonios e información, aunque sin resultados concretos hasta el momento.