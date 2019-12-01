Colapsa la México-Puebla por volcadura de pipa de gas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 08:19:58

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La volcadura de una pipa de gas ocasionó el cierre total de la autopista federal México-Puebla, desde la madrugada del 9 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró a la altura del kilómetro 39, por lo que se cerró la circulación desde la plaza de cobro San Marcos, como medida preventiva.

Debido al incidente vial, el conductor de la unidad de carga resultó herido y fue auxiliado por paramédicos.

Además, servicios de emergencia implementaron un operativo especial con una quema controlada del gas para evitar riesgos y después retiraron la pipa del lugar.