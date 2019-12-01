Colapsa la México-Puebla por volcadura de pipa de gas

Colapsa la México-Puebla por volcadura de pipa de gas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 08:19:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La volcadura de una pipa de gas ocasionó el cierre total de la autopista federal México-Puebla, desde la madrugada del 9 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró a la altura del kilómetro 39, por lo que se cerró la circulación desde la plaza de cobro San Marcos, como medida preventiva.

Debido al incidente vial, el conductor de la unidad de carga resultó herido y fue auxiliado por paramédicos.

Además, servicios de emergencia implementaron un operativo especial con una quema controlada del gas para evitar riesgos y después retiraron la pipa del lugar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
García Harfuch asegura que "no habrá impunidad" en caso de huachicol fiscal
Reportan desaparición de excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz
Colapsa la México-Puebla por volcadura de pipa de gas
Conductor pierde la vida tras ataque armado en la colonia Emiliano Zapata, en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Aumenta a 10 el número de víctimas mortales por impacto de tren con autobús de pasajeros en el Edomex
Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas
Localizan sin vida a universitario reportado desaparecido en Uruapan, Michoacán 
Comentarios