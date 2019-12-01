Hallan cadáver en río de Morelia, Michoacán; presentaban huellas de tortura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 14:35:25

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona la cual presentaba huellas de tortura, fue hallado en los márgenes del Río Grande en las inmediaciones de Ciudad Industrial, en Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba el cuerpo de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de tortura, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.