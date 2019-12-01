Alex Pretti, enfermero estadounidense que fue ultimado por agentes del ICE en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 08:48:48

Minneapolis, Minnesota, 25 de enero de 2026.– El hombre que murió este sábado tras recibir disparos de agentes federales en Minneapolis fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos en esa ciudad, informaron familiares y personas cercanas a medios locales.

Pretti era originario del estado de Illinois y estudió enfermería en la Universidad de Minnesota, donde obtuvo su título en 2021.

De acuerdo con su familia, había participado recientemente en protestas realizadas en Minneapolis luego de que agentes migratorios abatieran a otra mujer durante un operativo, en el contexto de las redadas masivas ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minnesota confirmó su fallecimiento mediante un comunicado, en el que expresó que la comunidad de enfermería del estado se encuentra de luto por lo ocurrido.

Imágenes difundidas en internet muestran a más de media docena de agentes federales forcejeando con Pretti antes de que se produjeran los disparos a corta distancia. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores abastecidos, y que los agentes actuaron en defensa propia.

Tras los hechos, el gobernador de Minnesota, el demócrata Mike Walz, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en la ciudad, donde se han registrado protestas contra las redadas migratorias de gran escala.

Este caso representa el segundo tiroteo mortal en poco más de dos semanas en Minneapolis durante operativos federales.

El pasado 7 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años, mientras se encontraba dentro de su vehículo durante un operativo.