Ciudadanos y trabajadores frustran intento de asalto en gasolinera de Tlaxcala; someten a presuntos asaltantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 09:48:03

La Magdalena, Tlaxcala, a 7 de noviembre 2025.- Los empleados de una gasolinera y varios ciudadanos frustraron un intento de asalto con violencia y sometieron a al menos a dos presuntos asaltantes que accionaron sus armas de fuego en una estación de servicio ubicada en el municipio de La Magdalena, Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes arribaron al sitio en una motocicleta Italika 125de color gris con rojo; momentos después el sujeto identificado como Víctor Adrián O., de 32 años, amenazó con un arma de fuego a un despachador.

No obstante, uno de los trabajadores reaccionó y sometió al presunto asaltante.

Algunos de los comensales ayudaron a los empleados de la gasolinera y detuvieron a los atacantes, uno de los cuales supuestamente habría robado cerca de 2 mil pesos.

A la estación llegó personal de la Policía Municipal de Tlaltelulco, quienes separaron a los ciudadanos y se llevaron a los presuntos asaltantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala por los delitos de robo calificado e intento de homicidio.