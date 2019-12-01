Cinco imputados, vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra agentes en Silao

Guanajuato, Guanajuato, a 3 de enero 2026.- CRISTIAN “N”, LAMBERTO “N”, WILLIAM ALEXIS “N”, ANTONIO “N” y ADWING ISAÍ “N” fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de agentes de Investigación Criminal, además de enfrentar cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, tras una agresión armada registrada en el municipio de Silao.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, en la colonia Noria de Sopeña, cuando elementos de Investigación Criminal realizaban labores de inteligencia. Durante el operativo, los agentes detectaron a dos individuos presuntamente involucrados en una transacción de narcóticos sobre la calle Pirul.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron hacia un inmueble cercano, desde donde comenzaron a disparar armas de fuego contra los agentes, quienes lograron resguardarse para evitar resultar lesionados. Posteriormente, con el arribo de refuerzos, se implementó un operativo que derivó en la rendición y detención de cinco personas al interior del domicilio, aplicando en todo momento el uso racional de la fuerza.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos motocicletas, el inmueble, diversos envoltorios con sustancias ilícitas, así como dos armas de fuego cortas y un arma larga. Peritajes realizados por especialistas en balística forense confirmaron que dichas armas estarían relacionadas con hechos delictivos recientes ocurridos en los municipios de Silao e Irapuato.

En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó como legal la detención y determinó la vinculación a proceso de los imputados por el delito de tentativa de homicidio contra servidores públicos. Asimismo, se les vinculó por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas con fines de comercio, declinándose la competencia correspondiente a la autoridad federal en los delitos de su ámbito.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva para los cinco imputados y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará integrando pruebas con el objetivo de robustecer la acusación y avanzar hacia una sentencia condenatoria.