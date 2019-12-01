Cinco asesinatos y un choque armado marcan el 16 de septiembre en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 17 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de cinco carpetas de investigación por homicidio doloso, luego de que el 16 de septiembre se localizaran cinco personas sin vida en distintos municipios de la entidad. Los casos ocurrieron en Culiacán, Navolato, Mocorito y Mazatlán.

En la capital sinaloense, un hombre fue hallado muerto en la colonia Nuevo Bachingualato; en Navolato, otro cuerpo fue localizado en un camino de terracería que conecta a los poblados La Sinaloa y La Michoacana. En Mocorito, la víctima fue encontrada en la comunidad de Pericos, mientras que en Mazatlán se reportó un hallazgo en la colonia Jaripillo y otro deceso en un hospital de la colonia Benito Juárez.

Además, la FGE informó que la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, recibió cuatro denuncias, mientras que la Fiscalía en Desaparición Forzada registró una denuncia por privación de la libertad en Culiacán. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en cada caso.

Por otra parte, un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y un grupo armado se registró en la sindicatura de Culiacancito y el poblado el Tamarindo.

Vecinos reportaron ráfagas de fuego y disparos contra viviendas en la colonia Tierra Blanca. El saldo preliminar fue de un presunto abatido, ocho detenidos, así como vehículos y armamento asegurado.