Cierran circulación en la autopista México-Querétaro tras la volcadura y explosión de una pipa de gas LP

Tepeji del Río, Hidalgo, a 13 de enero de 2026.- La circulación en la autopista México-Querétaro fue suspendida en ambos sentidos tras la volcadura y posterior explosión de una pipa que transportaba gas Licuado de Petróleo (LP), en el tramo correspondiente al municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas ni fallecidas.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre el cierre total de esta vía federal, precisando que el incidente se registró a la altura del kilómetro 80, donde la unidad cargada con gas LP terminó incendiándose.

Por su parte, la Dirección Estatal de Protección Civil de Hidalgo señaló que el siniestro ocurrió dentro del territorio hidalguense, por lo que fueron desplegados cuerpos de emergencia de esa entidad, sin que fuera necesario solicitar apoyo de las autoridades del Estado de México.

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente habría ocurrido después de las 20:30 horas, cuando el camión cisterna circulaba con dirección a la Ciudad de México. Al llegar al límite entre Jilotepec, Estado de México, y Tepeji del Río, la unidad presuntamente salió de la autopista, volcó y minutos más tarde se produjo la explosión.

A través de redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Estado de México Oriente, dio a conocer que activó su protocolo de atención tras el incidente y que su personal permanece en alerta “ante la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Querétaro”, en caso de que se requiera atención médica.

Poco después de las 21:40 horas no se contaba con reportes oficiales de personas heridas o víctimas mortales.