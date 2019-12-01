Choque-volcadura en la autopista Siglo XXI deja dos heridos a la altura de Salvador Escalante, Michoacán

Choque-volcadura en la autopista Siglo XXI deja dos heridos a la altura de Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 18:36:24
Salvador Escalante, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales, fue el que dejó el choque-volcadura de un vehículo, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 66 de la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Nacional, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal de la GN se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

