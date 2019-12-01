Choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 11:42:27

Corregidora, Querétaro, a 20 de octubre 2026.- Una unidad de la Policía Estatal, se vio involucrada en un aparatoso hecho de tránsito, que se registró la mañana de este martes, en el libramiento Surponiente, que dejó como saldo severos daños materiales y una persona herida.

Fue a la altura de Lourdes, en dirección a Santa Rosa Jáuregui, en donde un auto en color blanco, quedó destrozado, luego de chocar por alcance a una camioneta y posteriormente volcar.

Al impactar a la camioneta, esta dio varios giros, en donde impactó a la unidad de la Policía Estatal, y posteriormente salió del camino quedando dentro de una cuneta.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a tres personas y posteriormente trasladaron a una a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por parte de elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar, a tomar conocimiento del accidente.