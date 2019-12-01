Choque vehicular en Zacapu, Michoacán, deja daños materiales y varias personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 18:59:40

Zacapu, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Una camioneta volcada y varias personas lesionadas, dejó como saldo el choque entre dos vehículos, hechos registrados en el libramiento Zacapu-Panindícuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la desviación a Irancuataro, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes encontraron volcada una camioneta, así como varios heridos, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos, para trasladarlos a recibir atención médica en nosocomios.

Hechos de los que tomó conocimiento la GC para deslindar responsabilidades.