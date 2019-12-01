Hallan armas dentro de vehículos abandonados en la ribera de Zirahuén, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:25:45

Zirahuén, Mich., a 20 de marzo de 2026.— Un operativo de vigilancia del Ejército Mexicano derivó en el aseguramiento de armas de alto poder y dos vehículos abandonados en un tramo carretero que conecta las localidades de Zirahuén y Copándaro, en una acción orientada a combatir la presencia del crimen organizado en la región.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del jueves, cuando elementos del 6/o Grupo de Infantería, con base en Tacámbaro, realizaban recorridos de reconocimiento terrestre sobre el malecón de la zona, como parte de la estrategia federal de seguridad en Michoacán.

Durante el patrullaje, los militares detectaron a un costado del camino, a unos 10 metros de distancia, dos vehículos en condiciones sospechosas. El primero, una camioneta gris sin placas y con las puertas abiertas, aparentaba estar abandonado, lo que motivó una inspección inmediata.

Al revisar la unidad —una Nissan Titán— los elementos localizaron en el asiento del conductor un fusil tipo AK-47 abastecido con un cargador que contenía 27 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros. Tras verificar el número de identificación vehicular en la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE), se confirmó que la unidad no contaba con reporte de robo.

En paralelo, un segundo equipo inspeccionó otro automóvil, un Chevrolet Impala color gris con placas de circulación, en cuyo interior —específicamente en el asiento del copiloto— fue encontrada una escopeta calibre 12.

Pese a que ambos vehículos no presentaban reporte de robo, la presencia de armamento en su interior encendió las alertas de las autoridades, por lo que se procedió a una revisión exhaustiva en la zona para descartar más indicios, sin que se encontraran otros objetos ilícitos.

Finalmente, tanto las armas como los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República con sede en Morelia, para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no reportaron personas detenidas en relación con estos hechos, sin embargo, destacaron que este tipo de hallazgos refuerzan las líneas de investigación sobre posibles actividades delictivas en la región lacustre de Michoacán.