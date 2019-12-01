Fiscalía de Michoacán fortalece atención a feminicidios con ajustes operativos y más personal

Fiscalía de Michoacán fortalece atención a feminicidios con ajustes operativos y más personal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:33:40
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Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado reforzará su estrategia para atender los casos de feminicidio, tras una reunión de evaluación encabezada por el fiscal Carlos Torres Piña con personal especializado en este delito.

El funcionario indicó que el objetivo es mejorar la operación interna, agilizar procesos y elevar la calidad en la atención a víctimas, mediante un diagnóstico que incluye supervisión institucional y revisión de necesidades del personal.

Como parte de las acciones, anunció la apertura de 100 nuevas plazas y una reorganización del equipo para equilibrar cargas de trabajo, además de avances en la integración de investigaciones y su judicialización.

También destacó la modernización tecnológica con una plataforma digital para el manejo de expedientes, así como la futura renovación de equipo y vehículos. Añadió que se trabaja en un sistema de carrera para regular ascensos y salarios, con el fin de fortalecer las condiciones laborales y la atención en casos de violencia contra las mujeres.

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